شيكابالا ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية

انتظم محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً للفترة المقبلة.

وكان "شيكابالا" خاض بالأمس تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي دون المشاركة في التدريبات الجماعية بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال .

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.