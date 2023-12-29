لحماية القدم من التقرحات.. إرشادات هيئة الدواء لمساعدة مرضى السكري

نشرت «هيئة الدواء المصرية» إرشادات وقائية لمساعدة مريض السكري في التعامل مع مرضه، من خلال منشور توعوي على «فيسبوك» تحت عنوان «إرشادات لمرضى السكري» من أهمها:

اتباع نظام غذائي متوازن مع تجنب الأطعمة والمشروبات عالية السكريات قدر المستطاع وممارسة التمارين الرياضية.



تجنب الانفعال والضغط العصبي​.



اتباع مواعيد تناول الأدوية حسب وصفة الطبيب​.



فحص مستوى السكر بانتظام والخضوع لفحص السكر التراكمي مرتين في السنة على الأقل أو بشكل متكرر حسب توصيات الطبيب.



الخضوع لفحص العين والأسنان كل فترة​.



العناية بالقدمين وتجفيفهما بشكل جيد بعد غسلهما وإبلاغ الطبيب في حال ظهور أي تقرحات​.

يفضل أن يكون المريض على معرفة بأسماء الأدوية التي يتناولها والاحتفاظ بقائمة أدويته معه​.



ضرورة التأكد من صلاحية أشرطة الفحص وتوافقها مع جهاز قياس السكر.