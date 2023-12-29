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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

لحماية القدم من التقرحات.. إرشادات هيئة الدواء لمساعدة مرضى السكري

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نشرت «هيئة الدواء المصرية» إرشادات وقائية لمساعدة مريض السكري في التعامل مع مرضه، من خلال منشور توعوي على «فيسبوك» تحت عنوان «إرشادات لمرضى السكري» من أهمها:
اتباع نظام غذائي متوازن مع تجنب الأطعمة والمشروبات عالية السكريات قدر المستطاع وممارسة التمارين الرياضية.

تجنب الانفعال والضغط العصبي​.

اتباع مواعيد تناول الأدوية حسب وصفة الطبيب​.

فحص مستوى السكر بانتظام والخضوع لفحص السكر التراكمي مرتين في السنة على الأقل أو بشكل متكرر حسب توصيات الطبيب.

الخضوع لفحص العين والأسنان كل فترة​.

العناية بالقدمين وتجفيفهما بشكل جيد بعد غسلهما وإبلاغ الطبيب في حال ظهور أي تقرحات​.
يفضل أن يكون المريض على معرفة بأسماء الأدوية التي يتناولها والاحتفاظ بقائمة أدويته معه​.

ضرورة التأكد من صلاحية أشرطة الفحص وتوافقها مع جهاز قياس السكر.

ارشادات هيئة الدواء لمرضى السكري حماية القدم من التقرحات التمارين الرياضية نظام غذائي