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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق مران اليوم

مران الزمالك
مران الزمالك
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عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ملعب النادي. وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين على ضرورة استغلال فترة التوقف الدولي للاستعداد بشكل أفضل للمباريات المقبلة في البطولات المحلية أو الكونفدرالية الأفريقية. 

وشرح معتمد جمال بعض الجوانب الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة قبل انطلاق المران. 

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

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