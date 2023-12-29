انهيار جليدي يقتل متزلجين ويصيب آخر في فرنسا

أدى انهيار جليدي في مونت بلانك بإقليم "هاوت-سافوي" الفرنسي إلى مقتل اثنين من المتزلجين لقيا حتفهما، وأصيب آخر، ونجا 5 أشخاص من الضرر، عندما حوصروا في انهيار جليدي، عند سفح جبل "مون بلان" في جبال الألب الفرنسية.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحادث وقع عندما كان الفريق يتزلج، خارج المنطقة المخصصة للتزلج، بالقرب من منتجع "سان جيرفيه لي بان، أمس الخميس.

ويذكر أن حدث الانهيار الجليدي وقع على ارتفاع حوالي 2300 متر، و"مون بلان" هو أعلى جبل في جبال الألب، حيث يبلغ ارتفاعه 4.808 متر.

وقالت إدارة منطقة هوت سافوي في بيان إن الانهيار الجليدي اجتاح يوم الخميس منطقة خارج منطقة التزلج في منتجع سان جيرفيه ليه باين للتزلج على ارتفاع 2300 متر (7545 قدمًا).

وذكرت الإدارة إن العشرات من رجال الإنقاذ الجبليين انطلقوا للبحث عن المتزلجين المحاصرين، وعثروا على رجل وامرأة ميتين وشخص مصاب، وأنقذوا خمسة آخرين، وتم فتح تحقيق في سبب الانهيار الجليدي.

وقال عمدة سان جيرفيه، جان مارك بيليكس، إن الظروف الجوية كانت غير مستقرة بحيث لا تسمح بمثل هذه النزهات المحفوفة بالمخاطر.

وصرح جيرفيه لتلفزيون بي.إف.إم: "لقد أمطرت، وتساقطت الثلوج، وكان الجو دافئا. هناك ما يكفي من المسارات المحددة للتزلج... إن ما حدث أمر صعب. لقد ماتت عائلة، ونحن حزينون جدا في سان جيرفيه".

ومن ناحية أخري في الشمال، تم العثور على متنزه يبلغ من العمر 31 عاما ميتا بعد سقوطه على منحدر سلسلة جبال إكرينز.

ونقلت إذاعة فرانس-بلو المحلية عن رجال الإنقاذ قولهم إن المتجول انحرف بعيدا عن مسارات المشي لمسافات طويلة ليلقي نظرة على الماعز الجبلي مع صديق.