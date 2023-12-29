تعرف على إنجازات مدينة منشأة أبو عمر بالشرقية خلال 2023

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، بمجهودات الأجهزة التنفيذية برئاسة مدينة منشأة أبو عمر خلال عام 2023، في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة لكسب ثقه المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

حيث شهدت مدينة منشأة أبو عمر خلال عام 2023 م تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعة لها لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية لتحسين جوده الخدمات المقدمة للمواطنين فقد تم إنشاء محطتي رفع صرف صحى منشأة أبو عمر بنسبة تنفيذ 65%، 95٪ وبتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه.

وانشاء مركز طبي منشأة أبو عمر بتكلفه 38 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنسبة تنفيذ 91٪.

وتنفيذ مشروع بناء مكتب بريد مطور بتكلفة 15 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 65٪.

كما تم شراء وتوريد أعمدة ومهمات للإنارة العامة بتكلفة 4 ملايين و23 ألفا و450 جنيها وبنسبة تنفيذ 100 ٪ ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

ولإعادة الانضباط بشوارع المدينة تم شن حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 8 محاضر إشغال بواقع 9 حملات إزالة إشغال وتم ازاله 23 حالة ، كما تم إزالة 2 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين،

وللحفاظ على جو بيئي صحي ونقي للمواطنين يتم رفع 4100 طن من القمامة والمخلفات /سنويا.

كما تم الانتهاء من ترخيص 144 لافته إعلانيه و تحرير 15 محضر ضد أصحاب الإعلانات المخالفة تم استصدار 28 رخصة مواد بناء – أكشاك - تاندات و تحرير 8 محاضر إشغال طريق و تحرير 7 محاضر من إدارة شئون البيئة إلقاء مخلفات قمامه – حرق قش أرز .

ولسرعة حل شكاوى المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى قامت رئاسة مدينة منشأة أبو عمر بالرد على 193 شكوى واردة من المواطنين وتقديم الحلول العاجلة لها وذلك خلال عام 2023 بنسبة أجاز 100%.