استمرار القوافل الدعوية الكبرى بمساجد مدينة فاقوس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والإعتدال مشيدًا بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.

ومن جانبه أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف إلى قيام المديريه بتنفيذ فعاليات القافلة الدعوية الكبري بمساجد مدينة فاقوس والتي اقيمت تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف حيث ضمت القافلة بين أعضاءها فضيلة فضيلة الدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بالشرقية والشيخ السيد محمد على شبانة مدير شئون الادارات بالمديرية والدكتور رمضان عبدالله الصاوي عميد كلية الشريعه والقانون بتفهنا الاشراف والدكتور محمود رشاد عبدالنبي الاستاذ بكلية الدعوة الاسلامية جامعة الازهر والدكتور عبدالله كامل عبدالحميد مدرس الدعوة بكلية اصول الدين بالزقازيق والدكتور يوسف السيد عاشور استاذ الفقه بجامعة الازهر.

بينما أوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف أن فعاليات القافلة الدعوية انطلقت عقب أداء شعائر صلاة الجمعة اليوم وتبعها تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة، وكذلك المشاركة في النشاط الصيفي للطفل وتكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب.. لافتًا إلى انطلاق القافلة الدعوية يأتي فى إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بنشر المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.