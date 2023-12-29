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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد

القائـد العـام للقـوات
القائـد العـام للقـوات المسلحـة
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بعث  الفريق  أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، ببرقيـة تهنئة إلى الرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة،  بمناسبـة حلول العام الميلادى الجديد 2024.. وجاء نصها: 

السيد الرئيس  عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية  القائد الأعلى للقوات المسلحة يطيب لى أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهانى بحلول العام الميلادى الجديد داعيًا الله أن يجعله عام خير ونماء لمصر وأهلها وأن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء وتحقيق ما تصبون إليه من الآمال والغايات لرفعة وطننا العزيز وشعبه العظيم.

 ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يؤكدون وفائهم لمسئولياتهم ومهامهم المقدسة التى يحملون أمانتها للحفاظ على أمن وسلامة الدولة المصرية وحماية منجزاتها ومقدراتها ومصالحها القومية العليا تحت قيادتكم الصادقة الحكيمة، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم على طريق التقدم والإزهار لما فيه خير مصر وشعبها، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

للقوات المسلحة الدفـاع والإنتـاج بمناسبـة حلول العام الميلادى الجديد