هيئة البث الإسرائيلية: إصابة 3 إسرائيليين في عملية دهس قرب الخليل

الجمعة 29/ديسمبر/2023 - 02:36 م

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إصابة 3 أشخاص في عملية دهس عند مستوطنة "عتنائيل" قرب الخليل وتحييد المنفذ، وفقا لـ “العربية”.

كما أكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الجمعة، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت نحو 20 فلسطينيًا بالضفة الغربية.

وأفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية.

وقال التلفزيون إن اشتباكات اندلعت مع اقتحام الجيش الإسرائيلي للمخيم، مشيرًا إلى أن تعزيزات عسكرية توجهت نحو المخيم عقب اقتحامه، نقلًا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

وفي سياق آخر، ذكر التلفزيون الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي اعتقل عشرات الشبان خلال اقتحامه بلدة دير أبو مشعل في رام الله بالضفة.