محافظ الجيزة يتفقد نسب أعمال طلاء العقارات المحيطة لمحطة قطارات الصعيد ببشتيل

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نسب تنفيذ أعمال طلاء العقارات المطلة والمحيطة بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل وذلك للظهور بالشكل الحضاري اللائق في اطار الجهود الجارية لافتتاح المحطة قريبًا.

وشدد المحافظ علي رئيس حي العجوزة بضرورة تنفيذ الاعمال علي اكمل وجه وبالجودة المطلوبة والتشديد علي الشركة المنفذة بالالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة.

كما كلف محافظ الجيزة مدير مديرية الطرق بتدبيش الطريق الكائن بجوار مطلع كوبري عرابي بجانب حرم السكه الحديد ورفع كفاءته.

وشدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة والتجميل برفع كفاءة النظافة وعدم السماح بوجود اي مخلفات بمسار السكه الحديد نطاق منطقة بشتيل وتحسين حتله النظافة بذلك القطاع بشكل دوري علي مدار اليوم.

كما تفقد محافظ الجيزة أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة الجزيرة الوسطي وأرصفة المشاة بشارع أحمد عرابي مشدداً على الإسراع من وتيرة الأعمال ومراجعة حالة البلدورات واستبدال المتهالك منها مع الالتزام بالمعايير المحددة للأعمال.

وشملت جوله محافظ الجيزة تفقد حاله النظافة والاشغالات بحي جنوب الجيزة حيث وجه المحافظ رئيس حي جنوب بمراجعه حاله اعمدة الانارة بشارع البحر الاعظم مع الاستمرار في جهود منع الاشغالات والتعديات علي الطريق العام.

ووجه راشد رئيس حي العمرانية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتنفيذ اعمال تحسين ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بمنطقة الثلاثيني مع رد الشئ لاصله علي أكمل وجه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد المحافظ علي عدم السماح بتعدي الاكشاك التجارية علي الطريق العام وارصفة المشاة.

ورافق محافظ الجيزة خلال جولته ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمد نور السكرتير العام المساعد وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ورؤساء أحياء ذكي سلام رئيس حي جنوب الجيزة وياسر مدين رئيس حي العجوزة واحمد عبدالفتاح رئيس حى الدقى الدقي واشرف بكر رئيس حي امبابة والمنيرة الغربية.