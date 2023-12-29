بسبب تسريب الغاز.. مصرع سيدة وطفلها داخل شقتهما بالغربية

لقيت سيدة وطفلها مصرعهما بعد إصابتهما باختناق بسبب تسريب الغاز من شقتهما السكنية بعزبة الصوامع التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى العام.

وكانت البداية عندما تلقى مدير أمن الغربية، إخطارا بالواقعة من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة عزبة الصوامع بمدينة زفتى، بمصرع سيدة وطفلها داخل وحدتهم السكنية، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.

وتبين من البحث المبدئي أنهم تعرضوا للاختناق بسبب تسريب الغاز، وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.