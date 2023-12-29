ads
الجمعة 29 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب تسريب الغاز.. مصرع سيدة وطفلها داخل شقتهما بالغربية

اسعاف- ارشيفي
اسعاف- ارشيفي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقيت سيدة وطفلها مصرعهما بعد إصابتهما باختناق بسبب تسريب الغاز من شقتهما السكنية بعزبة الصوامع التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى العام.

وكانت البداية عندما تلقى مدير أمن الغربية، إخطارا بالواقعة من إدارة شرطة النجدة يفيد  بورود بلاغ من أهالي منطقة عزبة الصوامع بمدينة زفتى، بمصرع سيدة وطفلها داخل وحدتهم السكنية، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.

وتبين من البحث المبدئي أنهم تعرضوا للاختناق بسبب تسريب الغاز، وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية المستشفى العام شرطة النجدة محافظة الغربية