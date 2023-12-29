صحة غزة: أكثر من 21 ألف قتيل و55 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة القتلى جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 21 ألفا، وأكثر من 55 ألف مصاب.

وقالت الوزارة إن 187 شخصا قتلوا فيما أصيب 312 آخرون في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، مبينة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 21507 شهداء و55915 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ 83 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.