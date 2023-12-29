رحيل الفنانة التشكيلية عزة مصطفى عن عمر يناهز الـ 65 عامًا

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، الموافق 29 ديسمبر الجاري، الفنانة التشكيلية عزة مصطفى عن عمر يناهز الـ65 عامًا " والتي اشتهرت أعمالها الفنية بالبراءة والتلقائية التي امتزجت بألوان الطفولة المفعمة بالحيوية والطلاقة.

وسوف يتم تشيع جثمانها بعد صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، ووصفها الناقد والفنان التشكيلي صلاح بيصار بـ "صاحبة عالم الطفولة والحب والبراءة.. وقد ولعت ريشتها بدنيا البدانة لما تحمل من طرافة وبداهة وخفة..

تخرجت الفنانة عزة من الفنون الجميلة بالقاهرة قسم الجرافيك إلا أنها أتجهت لفن التصوير بروح مرحة ولمسة تلقاءية..رحمها الله رحمة واسعة واسكنها الجنة".

وحصلت الفنانة عزة مصطفى على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك تخصص رسوم متحركة وفن كتاب جامعة حلوان 1983، وهى عضو أتيلية القاهرة وجمعية محبى الفنون الجميلة، وقدمت عدة معارض فنية الفردية كان آخرها بأتيليه ضى، فضلًا عن مشاركاتها الجماعية بالكثير من المعارض الدولية والمحلية.

ومن بين المعارض التي شاركت بها معرض" فنون فخارية “ بنادى الصيد بالدقى 2003، ومعرض “ بدينات1 ” بقاعة محمد ناجى بأتيلييه القاهرة فبراير 2008، ومعرض ”بدينات2" بقاعة "راتب صديق " بأتيليية القاهرة فبراير 2010، ومعرض (اشيائى المفضلة 2) بجاليرى المشربية يونيو 2010، ومعرض " الطاووس " بجاليرى ضى بالمهندسين نوفمبر 2018.

أما المعارض الدولية والجماعية ومنها معرض بكين الصين المصاحب للأولمبيات 2008، ومعرض مشترك مع سبع فنانين بالمركز المصرى للتعاون الثقافى الدولى"قاعة الدبلوماسيين الأجانب"، معرض بالشونة فى الإسكندرية، معرض بقاعة جوجان.معرض سبعة فنانين بوكالة الغورى. ومعرض ` رمضانيات ` بأتيلييه القاهرة أكتوبر 2005، ومعرض مبدعات مصريات – جاليرى LOT 17 - بالزمالك مايو 2009، وصالون الأتيليية (السابع والخمسون ) بأتيليية القاهرة سبتمبر 2009، وصالون الجمعية الأهلية للفنون الجميلة ( الحادى والعشرون ) بأتيلييه القاهرة مايو 2010.

كما شاركت بالمهرجان السنوى العاشر للحرف التقليدية والتراثية ( سيناء... بطولة وفن وحياة ) بقاعتى ( نهضة مصر - إيزيس ) بمركز محمود مختار الثقافى - متحف محمود مختار - أكتوبر 2017ـ ومعرض ( فنانى مراسم وكالة الغورى ) بقاعة ( نهضة مصر ) بمركز محمود مختار الثقافى مايو 2018، والمعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ( 40 ) ديسمبر 2018، وصالون أتيلية القاهرة ( ذاكرة للأجيال 2019 ) بقاعتى ( راتب صديق ومحمد ناجى ) بأتيلية القاهرة يناير 2019، ومعرض بعنوان ( المبدعات ) بمناسبة يوم المرأة العالمى بالقاعة ( المستديرة ) بنقابة الفنانين التشكيليين مارس 2022.

