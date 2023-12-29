إزالة التعديات ورفع الإشغالات وتنفيذ أعمال الصيانة لشبكات الكهرباء بمدن أسوان وإدفو والسباعية

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكثيف الجهود والأنشطة اليومية على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية، مع مواصلة الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات والإشغالات ورفع مستوى النظافة العامة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التجميل والتشجير وتنسيق المسطحات الخضراء والدهانات ورفع كفاءة منظومة الإنارة، ومتابعة المشروعات الجارية، وأعمال الإصلاح والصيانة لشبكات الكهرباء ومياه الشرب بمختلف المراكز والمدن.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة 3 حالات تعدى بنطاق قروى أبو الريش بمساحة 780 م2، وذلك بإشراف من نواب رئيس المدينة محمود بهاء وعلاء الدين ممدوح ومحمد حسين ومحمد ممدوح، وبمشاركة العاملين بالوحدة المحلية، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

كما قامت الوحدة المحلية بحملات متتالية بعدد من المناطق بنطاق أحياء غرب وجنوب وشرق والصداقة الجديدة إستهدفت رفع للإشغالات لأكثر من 236 حالة إشغال، وتحرير 14 محضر إشغال طريق، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع التراكمات والكنس، مع إزالة المقاهى العشوائية وذلك وسط مشاركة وإشراف من نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، ومشروع النظافة، وأيضًا العاملين والفنيين بالوحدة المحلية بالتعاون مع قسم شرطة المرافق بقيادة المقدم عقل صالح، ومباحث المرافق بقيادة الرائد مصطفى حجران، وتوازى مع ذلك قيام الوحدة المحلية لقرية غرب أسوان بمتابعة الأعمال الجارية بقطاع مياه الشرب من خلال تنفيذ مشروع الإحلال والتجديد ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة "، وتم كذلك متابعة أعمال الصيانة لأعمد الإنارة وتركيب الكشافات الليد الموفرة بمناطق حى المحمودية، والنجع القبلى والبحرى بجزيرة أسوان.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت رفع الإشغالات بواقع 95 حالة إشغال من أمام المحلات، وتحرير محاضر لإشغال الطريق.

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان برفع التراكمات والمخلفات على الترع والمصارف بواقع ٣٥ طن تراكمات ومخلفات زراعية وذلك بنطاق ترعة الجانبية بالمدينة، مع تسيير الحركة المرورية على جانبى الترعة بالشكل المطلوب.

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