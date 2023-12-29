أستراليا تستعد لموجة شديدة الحرارة وعواصف في عطلة العام الجديد

من المتوقع قدوم موجة حارة قوية في شمال وغرب استراليا خلال عطلة العام الجديد، حيث ترتفع درجة الحرارة 45 مئوية، بينما من المنتظر أن يتعرض شرق البلاد لعواصف رعدية.



تأتي الموجة الحارة في أعقاب نظام طقس شديد السوء اجتاح شرق البلاد في عطلة عيد الميلاد، مما أدي الي مقتل 10 وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف، وتعقب الإعصار جاسبر الذي اجتاح البلاد هذا الشهر، وتسبب في فيضانات ودمار واسع النطاق.

حيث تشهد شهور الصيف في أستراليا بين ديسمبر وفبراير ظاهرة النينيو المناخية، التي ترتفع عادة درجات حرارة أعلى من المتوسط خلال النهار، وقد تتسبب في ظواهر طقس متطرفة تتراوح بين حرائق الغابات والأعاصير المدارية والجفاف المطول.

ومن المنتظر أن تهدأ فوة العواصف بحلول عشية العام الجديد، ولن تؤثر على عرض الألعاب النارية الذي تشتهر به مدينة سيدني، إذ يتوقع مكتب الأرصاد الجوية طقسا غائما يوم الأحد مع فرصة مهيئة لسقوط الأمطار.