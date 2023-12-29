بالإنفوجراف.. الحصاد السنوي لحماية المستهلك خلال عام 2023

أصدر جهاز حماية المستهلك "إنفوجراف" حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات ودور الجهاز في الرقابة على الأسواق، وتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين، ودور الجهاز مع مُنظمات المجتمع المدني.

كما وضح الجهاز دوره في التوعية ونشر ثقافة حماية المستهلك، سنستعرض أبرزها في التقرير التالي أهمها:

إيجاد حلول سريعة لشكاوى المستهلكين.

ضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار.

تنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السلمية لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع.

ضمان جودة المنتجات وذلك من خلال مكافحة الغش التجاري والتقليد.

تشجيع إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والعمل على دعمها.

وذلك من خلال العمل على عدة محاور ساعدت في تحقيق رؤية الجهاز للوصول لعلاقة متوازنة بين المستهلك والتاجر وتحقيق أعلى مستويات الجودة.

كما وضح الجهاز أهم المحاور التي يقوم عليها عمل الجهاز وهي:

المحور الأول الشكاوى

من خلال الرؤية السابقة، يتضح خُطة الجهاز في تطوير منظومة استقبال الشكوى ورفع كفاءة إدارة التلقي الفحص بالمقر الرئيسي وأفرع الجهاز، بالإضافة لتفعيل منظومة قياس الأداء والعمل على سرعة حل الشكوى ومعالجة الظواهر للوصول لأعلى مستويات الجودة في تلقي وحل الشكاوى.

ونتج عن ذلك تلقي عدد 174967 شكوى خلال عام 2023 وتم قيدها على النظام الإلكتروني للشكاوى وتم معالجة عدد 171216 شكوى بنسبة إنجاز تجاوزت 97.8%.

وشكاوى الأسعار:

فقد ورد إلى الجهاز عدد 2507 شكوى المتعلقة بأسعار بعض المنتجات وتم معالجة 2445 شكوى عن طريق تشكيل حملات من مأموري الضبط القضائي بالجهاز واستهداف مكان المشكو في حقه وتلافي أسباب المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

المحور الثاني يتمثل في ضبط الأسواق.

وبشأن مجهودات الجهاز في ملف الرقابة علي الأسواق لتحقيق الانضباط، قام جهاز حماية المستهلك بالقاهرة الكبرى وأفرعه الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية بزيادة عدد الحملات الرقابية وتنوعها نوعيا وانتشارها جغرافيا، من خلال (الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق الإدارة العامة للتحريات بقطاع القاهرة الكبرى بالاشتراك مع أفرع الجهاز بالمحافظات، لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.

كما أسفرت الحملات علي مستوي المقر الرئيسي وأفرع الجهاز بالمحافظات خلال العام 2023 عن الآتي:

شن 9338 حملة رقابية مكبرة على مستوى الجمهورية.

و المرور علي عدد 167429 منشأة تجارية.

وأيضا تحرير 35701 محضر وتنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار – البيع ازيد من السعر المعلن لسلعة السجائر والسكر حجب السلع عن التداول تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة.

ووصلت إجمالي المضبوطات 1503 طن تنوعت بين:

مضبوطات سلع غذائية 157.7 طن سكر حجب عن التداول وبيع بأزيد من السعر.

كما تم ضبط مضبوطات سلع غير غذائية تتمثل في 366.6 ألف علبة سجائر حاجب عن التداول بيع ازيد من السعر الرسمي

و 128.2 ألف وحدة أدوية ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مجهول المصدر.

وضبط 3703 قطعة أكسسورات شخصية ولعب أطفال.

كما تم ضبط 187.1طن أعلاف وأسمدة مجهول المصدر.

أم بالنسبة للمحور الثالث وهو التوعية.

حيث قام جهاز حماية المستهلك نعرض أهم الإنجازات والمهام لإدارة العلاقات العامة والإعلام وبرامج التوعية بالتنسيق مع كليات الإعلام في مختلف الجامعات لعقد ورش تدريبية بمركز التدريب بالجهاز للتوعية بقانون حماية المستهلك، وإعداد مشاريع تخرج من قبل الطلبة للاستفادة منها في رفع الوعي، ويتم ذلك بالتعاون مع إدارة التدريب بالجهاز.

حيث تم إعداد مطبوعات ورقية تتضمن نصائح للمستهلكين للتوعية بحقوقهم، سياسة الاستبدال والاسترجاع، أهمية الفاتورة، وتم توزيع هذه المطبوعات من خلال الحملات الرقابية، الورش التدريبية، الجمعيات الأهلية، أفرع الجهاز، المؤتمرات والندوات.

و إطلاق حملات توعوية علي وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية المستهلكين بحقوقهم، ومنها ما تم خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، كما تم إعداد مواد تحذيرية بشأن بعض المنتجات التي يروج لها من خلال الإعلانات المُضللة.

بالإضافة لرصد الظواهر السلبية والشائعات وما يتم تداوله علي وسائل التواصل الاجتماعي وإعداد الرد للرأي العام.

وأيضا من ضمن محاور الجهاز التطوير المؤسسي، تم عقد الدورات التدريبية التي تعمل علي رفع كفاءة العاملين بالجهاز يأتي ذلك

في ضوء توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي، وضع جهاز حماية المستهلك استراتيجيته لعام 2023 نحو تدريب العاملين بالجهاز لرفع كفاءتهم ومهاراتهم الشخصية وهو ما انعكس بشكل إيجابي علي تحقيق نسب إنجاز عالية لحل الشكاوي بشكل تفاوضي مباشر مع الشركات.

- تدريب العاملين ON THE JOB TRAINING:

و التدريب علي برنامج الجودة للعاملين بالجهاز.

وأيضا تطوير مهارات ورفع كفاءة العاملين بالتعاون مع جهات التدريب المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.

وتم تدريب عدد 69 شركة في مجالات (الأبلكيشن - النقل والمواصلات – المنتجات الجلدية والاحذية والمنسوجات والملابس – المفروشات والاقمشة والسجاد - المستلزمات الطبية والأجهزة التعويضية والأدوات الرياضية – الأدوات الصحية بإجمالي عدد 783 ساعة تدريبية.

وآخر محور للجهاز هو محور المجتمع المدني والتعاون الدولي بالنسبة للمجتمع المدني قام الجهاز خلال العام 2023 بتعميق أواصر التعاون مع الجمعيات الأهلية. أما بالنسبة للتعاون الدولي شار الجهاز باعداد وحضور اجتماعات جامعة الدول العربية لفريق عمل الخبراء المختصين بحماية المستهلك العربي.

وأيضا شارك في الاجتماع الافتراضي للاحتفال باليوم العالمي للمستهلك مارس 2023.

كما تم التعاون مع الدول العربية

و تمثيل الجهاز في اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة في الفترة من 1 الى 13 يونيو 2023.

وحضور اجتماع اللجنة المصرية الأردنية يومي 24-26 يوليو 2023و تشكيل اللجنة الفنية لتفعيل مذكرة التفاهم -الموقعة في مجال حماية المستهلك.

وحضور الاجتماع السابع لمجموعة الخبراء الحكوميين حول قانون وسياسة المستهلك 2023 بالاونكتاد وأيضا حضور اجتماعات الشبكة الدولية لإنفاذ حماية المستهلك ICPEN.

كما حضر اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.