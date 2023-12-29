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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حزب الله يستهدف رافعة تحمل تجهيزات ومعدات تجسس إسرائيلية في مزارع دوفيف

حزب الله
حزب الله
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أعلن حزب الله اللبناني، استهداف رافعة تحمل تجهيزات ومعدات تجسس إسرائيلية في مزارع دوفيف، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 فيما أكد إعلام الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صاروخ من لبنان على دوفيف الحدودية الشمالية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن صفارات الإنذار دوت بمقر قيادة القطاع الشرقي باليونيفيل في ابل السقي، وكانت الكهرباء انقطعت عن مستوطنة "مرجيلوت" نتيجة قصف حزب الله ومن غير المعروف متى يمكن إعادتها.

واستهدفت عناصر المقاومة اللبنانية موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة.

حزب الله القاهرة الاخبارية إعلام إسرائيلي الكهرباء اللبنانية