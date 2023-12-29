جيش الاحتلال يعلن إصابة 21 عسكريا في معارك غزة خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 21 عسكريا في معارك غزة خلال 24 ساعة، مفيدة بإصابة 936 عسكريا منذ بداية العملية البرية في غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الروح المعنوية لجنود الاحتلال المشاركين في الحرب على غزة تتردى، في حين أكد محتجزون سابقون أن أولويات الحكومة الإسرائيلية هي تدمير حركة المقاومة الإسلامية وليس إعادة الأسرى.

واستعرض مراسل شؤون الجيش والأمن بالقناة 12 الإسرائيلية أور هيلر، واقعة أحد جنود فرقة المظليين في عسقلان حيث أطلق النار بعدما استيقظ في منتصف الليل نتيجة كابوس، مما أدى إلى إصابة بعض زملائه بإصابات خفيفة من الشظايا.

بدوره، قال رئيس الجبهة الداخلية الإسرائيلية سابقا دادي سمحي، إن الضباط يتحملون مسؤولية كبيرة، وعليهم أن ينظموا محادثات لإزالة التوتر عند الجنود ومعالجة ما واجهوه، لافتا إلى أن ضباط المظليين شبان صغار وأعمارهم في حدود 22 عاما.