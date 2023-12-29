الزمالك يمنح الفرصة للبدلاء في معسكر الإمارات

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على منح الفرصة للبدلاء، خلال معسكر الإمارات في يناير المقبل، من أجل الوقوف على مستواهم وتقرير مصيرهم مع القلعة البيضاء خلال الانتقالات الشتوية.

ويمنح الجهاز الفني للزمالك فرصة للبدلاء للمشاركة في معسكرى الإمارات بيناير ومنهم حاتم سكر،عبد الله جمعة،البنينى سامسون أكينيولا، معاذ علاء، أحمد زكي،وبعض اللاعبين الشباب لانتقاء أفضل العناصر منهم وتدعيم صفوف الفريق.

ويستعد الزمالك للمشاركة في دورتين وديتين بدولة الإمارات في الفترة من 24 يناير حتى 29 من ذات الشهر للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.

واستأنف الزمالك تدريباته عصر أمس الخميس على ملعب النادي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب العودة من أنجولا وخوض مباراة ساجرادا في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.