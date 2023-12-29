آخر قافلة بـ2023.. الكشف الطبي بالمجان على 1533 مواطنًا في دمياط

أعلنت مديرية الصحة في دمياط، عن انتهاء خطة القوافل الطبية لعام ٢٠٢٣ من قرية الإبراهيمية البحرية تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حيث أعلنت مديرية الصحة عن انتهاء خطة القوافل الطبية لعام ٢٠٢٣ من قرية الإبراهيمية البحرية، بمركز كفر سعد، والتى شهدت إطلاق قافلة طبية متكاملة استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس، وتردد عليها ١٥٣٣ مواطنًا.

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه تم خلال تلك القافلة تحويل عدد ٧ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالة، بالإضافة إلى إجراء ٥١٥ تحليل معملى وفحص ٤٠ حالة بالأشعة و٤٨ حالة أخرى بالسونار، وتقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٠٩ حالات، بالإضافة إلى عقد ١٠ ندوات توعوية تردد عليها ١٥٨ مواطنا.

كما قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط بمرور مفاجئ على الوحدة الصحية بالشعراء حيث تفقد قسم الاستقبال وتابع الانضباط الإدارى بالمركز وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.. كذلك تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

يشار إلى أن الوحدة الصحية بالشعراء تخدم ٤٤١٧٠ نسمة وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية طبقا للبرنامج الوظيفي لوحدات طب الأسرة و هى الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية عيادة الأسنان والصيدلية والمعمل وخدمات مكافحة الامراض المتوطنة ومتابعة الأطفال تحت ٥ سنوات ومتابعة الحمل وتنظيم الأسرة والتطعيمات الروتينية للأطفال وتحليل الغدة الدرقية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بحديثي الولادة وخدمات الصحة المدرسية وخدمات مكتب الصحة واستخراج شهادات الميلاد والوفاة

خدمات صحة البيئة والتثقيف الصحي .

بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة وتشمل دعم صحة المرأة - فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي - صحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأورام السرطانية والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثي الولادة والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بحديثي الولادة.