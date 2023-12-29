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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوليانوف: سياسة السلطات النمساوية تجاه روسيا تدهورت بشكل ملحوظ

ميخائيل أوليانوف
ميخائيل أوليانوف
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قال المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن سياسة السلطات النمساوية تجاه بلاده تدهورت بشكل ملحوظ، لافتا إلى أن فيينا تحاول خلق عقبات في مسألة إصدار تأشيرات الدخول للروس. 
وأكد أوليانوف "لقد تدهورت سياسة النمسا بشكل ملحوظ تجاه روسيا، فهي تحاول خلق عقبات من خلال تأخير إصدار تأشيرات الدخول".

وأضاف: "يأتي إلينا أشخاص من موسكو لحضور اجتماعات مختلفة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن النمساويين يتبعون المسار الأمريكي في تأخير التأشيرات لهؤلاء الأشخاص".

وحول علاقة المواطنين النمساويين مع روسيا بشكل عام، أوضح الدبلوماسي الروسي أن النمساويين يتميزون بالود وكرم الضيافة ولا توجد مشاعر مناهضة لروسيا في النمسا وإن وجدت فهي ذات طبيعة فردية.
 

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