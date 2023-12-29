الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تختبر الموقف الدولي تجاه التخلص من سكان غزة

طالبت الخارجية الفلسطينية، بجرأة دولية في التعامل مع إسرائيل ومواجهتها من خلال اتخاذ قرار أممي حازم لوقف إطلاق النار فورا.

وأضافت "الخارجية الفلسطينية" خلال تصريحات عرضتها فضائية "القاهرة الإخبارية" ان إسرائيل تختبر الموقف الدولي تجاه التخلص من سكان قطاع غزة.

وتابعت: "الاحتلال يواصل إجراءاته الأحادية غير القانونية وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

وكان وزير المالية الإسرائيلي قد ذكر في تصريحات سابقة، إننا نحترم الولايات المتحدة ولكن لن يذهب أي شيكل لغزة، طالما أنا موجود في منصبي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل ضابط برتبة نقيب من الفرقة "14" على يد المقاومة في قطاع غزة.