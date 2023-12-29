الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان تهديدات الأمن الإقليمي

الجمعة 29/ديسمبر/2023 - 12:42 م

بحثت الولايات المتحدة وإسرائيل التهديدات التي يتعرض لها الأمن الإقليمي، بما في ذلك أنشطة حزب الله وهجمات الميليشيات المتحالفة مع إيران ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا وهجمات الحوثيين على التجارة الدولية في البحر الأحمر.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، لمناقشة الهجمات الإسرائيلية في غزة والاستعدادات لمرحلة الاستقرار التي ستتبع العمليات القتالية الكبرى.

وأكد أوستن، بحسب البيان، تصميم الولايات المتحدة على ضمان عدم قدرة حماس بعد الآن على تهديد أمن إسرائيل، مشددًا على أهمية حماية المدنيين في غزة وتسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية.