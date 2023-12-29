النعماني يشيد بإنجازات جامعة سوهاج بتجديد منح 7 من كلياتها وإدارتها على شهادة الأيزو

هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة على ما حققوا من نجاحات بتجديد حصول عدد 7 كليات والإدارة المركزية علي شهادتي الأيزو 9001:2015 من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، والمنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، وكذلك شهادة الأيزو 21001:2018 من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، متمنيا دوام التميز مع المثابرة والاجتهاد الدائم لبذل كافة الجهود لحصول جميع كليات الجامعة على شهادة الأيزو وتطبيق الجودة، وذلك بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق بها وبعراقتها ومكانتها.

وأكد النعماني، أن الجامعة نجحت في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، بتجديد حصول 7 من كلياتها علي الأيزو وهم كليات (العلوم، الطب، الآداب، التمريض، الزراعة، التجارة، والصيدلة) والإدارة المركزية، والذي ببرهن علي تميزهم في تطبيق المعايير الدولية للجودة، إلى جانب تحسين جودة الأداء الإداري والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية وأهداف الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.

وفي هذا الصدد وجه النعماني تحية شكر وتقدير للقائمين علي هذا الإنجاز، ومهنئا جميع العاملين بالجامعة باعتبارهم شركاء في الإنجاز الذي تحقق من خلال العمل بروح الفريق الواحد، مناشدا جميع ممثلي الإدارات المختلفة بالإدارة المركزية وجميع كليات الجامعة بذل مزيد من الجهد من أجل الاستمرار في التميز ورفع تصنيف الجامعة محليا ودوليا.

وجدير بالذكر أن زيارة فريق المراجعين استمرت عل مدار أربعة أيام تم من خلالها في اليوم الأول منح كليتي العلوم والطب واليوم الثاني منح كليتي الآداب والتمريض، واليوم الثالث منح كليتي الزراعة والتجارة، واليوم الأخير تم منح كلية الصيدلة والإدارة المركزية، لتصبح بذلك جامعة سوهاج هي الجامعة الأولى على مستوى الجامعات المصرية التي تطبق الأيزو لإدارة المؤسسات التعليمية على الهيكل الإداري وعدد 7 كليات.