وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الحسين في بورسعيد.. صور

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، صلاة اليوم الجمعة، بمسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر بالذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956، وذلك بحضور اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، واللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد والبحر الأحمر الأسبق، وعدد من الشخصيات العامة والسياسية والقيادات التنفيذية والأمنية.

وألقى الدكتور محمد عزت، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خطبة الجمعة تحت عنوان "جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام"، وتلى آيات من القرآن الكريم الشيخ محمد حامد السلكاوي.

وكان وزير الأوقاف سلم محافظ بورسعيد شهادات الجودة والاعتماد لـ 9 مساجد بالمحافظة حصلت على الجودة والاعتماد من الفئة (أ)، كما كرِّم الفائزين بجائزة التميز الوظيفي بمديرية أوقاف بور سعيد.

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