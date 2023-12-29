استطلاع رأي: 79 % من الروس يثقون ببوتين

أظهر استطلاع للرأي، أجراه صندوق "الرأي العام" الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين يحظى بثقة 79 % من المواطنين الروس.
ووفقًا لهذا الاستطلاع، الذي نُشر اليوم /الجمعة/، أعرب 79 بالمئة عن ثقتهم بالرئيس بوتين مقابل 12 % أكدوا أنهم لا يثقون به.
وأوضح الاستطلاع أيضا أن 80 % من المستطلعة آراؤهم قيّموا أداء بوتين في منصبه الرئاسي بشكل إيجابي، بينما أعرب 9 % عن عدم رضاهم عن عمله.
وجرى الاستطلاع بين المواطنين، الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، خلال الفترة من 22 - 24 ديسمبر 2023 وشملت العينة 1500 شخص من 104 مدن وبلدات في 53 كيانًا فيدراليًا روسيًا.