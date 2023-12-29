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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الخطيب يجتمع مع كولر لمناقشة صفقات يناير والراحلين

اجتماع الخطيب مع
اجتماع الخطيب مع كولر
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يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق لبحث خطة الفريق في الميركاتو الشتوي.
ومن المنتظر أن يناقش الخطيب مع كولر كل الأمور الخاصة بالصفقات والراحلين وخطة النادي في الميركاتو الشتوي في ظل توقف المسابقات المحلية والقارية بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها كوت ديفوار بداية العام المقبل. 
ووصلت بعثة الأهلي القاهرة صباح اليوم قادمة من الإمارات بعد التتويج بكأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين في نهائي كأس السوبر.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 10 أيام بعد التتويج بالسوبر المحلي على حساب مودرن فيوتشر

محمود الخطيب مارسيل كولر النادي الاهلي الميركاتو الشتوي