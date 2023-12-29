الخطيب يجتمع مع كولر لمناقشة صفقات يناير والراحلين

يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق لبحث خطة الفريق في الميركاتو الشتوي.

ومن المنتظر أن يناقش الخطيب مع كولر كل الأمور الخاصة بالصفقات والراحلين وخطة النادي في الميركاتو الشتوي في ظل توقف المسابقات المحلية والقارية بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها كوت ديفوار بداية العام المقبل.

ووصلت بعثة الأهلي القاهرة صباح اليوم قادمة من الإمارات بعد التتويج بكأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين في نهائي كأس السوبر.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 10 أيام بعد التتويج بالسوبر المحلي على حساب مودرن فيوتشر