محافظ المنوفية: تحصين 362 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تحصين 362 ألف و612 رأس من الأبقار والاغنام والجاموس ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع منذ إنطلاق الحملة في 19 نوفمبر الماضي، بنسبة تنفيذ مايقرب من ٩٧% من الأعداد المستهدفة بالحملة حتى الإن، وذلك ضمن أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع علي مستوي مراكز ومدن وقري المحافظة، مؤكدا على تقديم الدعم اللوجستي وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة لخلق بيئة غذائية آمنة حفاظًا على الثروة الحيوانية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى، أن اللجان تباشر عملها يوميًا من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن، فضلا عن تنفيذ أعمال الإرشاد والتوعية بأهمية التحصين، لضمان نجاح المنظومة وتكاملها نحو تحقيق أهداف تنمية الثروة الحيوانية.

وأشاد محافظ المنوفية بالحملات القومية التى تنفذها وزارة الزراعة والتى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية، مناشدًا المربين بسرعة الإستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والإلتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي مرض الحمى القلاعية والأمراض المستوطنة حفاظًا علي الثروة الحيوانية وتنميتها.