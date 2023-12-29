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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتهاء من أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب الرئيسية بمدينة الزقازيق

إصلاح كشر ماسورة
إصلاح كشر ماسورة مياه
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طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم، يسرى راشد رئيس حي أول الزقازيق بسرعة حل أي مشكلات طارئه والتواصل الدائم مع المواطنين لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى وتحسين الخدمات المقدمة إليهم في كافه القطاعات الخدمية.

وقامت الاجهزة التنفيذية برئاسة حي أول الزقازيق بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال إصلاح الكسر الموجود بماسورة مياة الشرب بشارع عمرو بن العاص المتفرع من شارع الجلاء بمدينة الزقازيق حيث تم الإنتهاء من أعمال الإصلاح وتم إعادة ضخ المياه إلى أهالي المنطقة.

قدم أهالي مدينة الزقازيق الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للمتابعه السريعه الفورية لأي مشاكل طارئه والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

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