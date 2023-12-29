أستاذ اقتصاد: الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إنَّ الدولة المصرية تنشئ 11 مشروعًا مختلفًا في منطقة غرب القنطرة وهي منطقة واعدة وفي المجمل تضم استثمارات بحجم يفوق مليار دولار التابعة لعدة شركات، لافتًا إلى توقيع اقتصادية قناة السويس عقدًا أمس، مع كبرى شركات الصين في منطقة القنطرة غرب الصناعية وهي خطوة هامة في جذب استثمارات أجنبية للمنطقة.

وأضاف «عبد العظيم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ المشروع يقام باستثمارات تزيد عن 50 مليون دولار، ما يمثل مؤشر إيجابي لمدى إقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار في مصر.

وتابع أستاذ الاقتصاد، أنَّ المشروع سيوفر 2000 فرصة عمل، ويساهم في جذب مزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر، وابتداءًا من قرار الرئيس السيسي بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحتى الآن، لا تزال الدولة المصرية تسعى بكل جهد لتهيئة البيئة المناسبة وتوفير الأمن والاستقرار لجذب الاستثمارات الأجنبية.