قتل 10 أشخاص على الأقل وجرح العشرات في ضربات بأوكرانيا

قتل 10 أشخاص على الأقل وجرح العشرات في ضربات في أنحاء أوكرانيا، حسبما أعلن مسؤولون في حصيلة غير نهائية.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا أطلقت 110 صواريخ على أوكرانيا اليوم الجمعة وتم إسقاط معظمها.

وقال الجيش الأوكراني إنه أسقط 27 طائرة مسيرة و87 صاروخ كروز أطلقتها روسيا. وقال قائد الجيش الأوكراني إن المنشآت العسكرية استهدفت في الهجوم الصاروخي الروسي.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني سيرهي ملنيك، إن الجيش الروسي هاجم الإقليم بصواريخ Kh-22 وأطلقوا النار على المدينة بصواريخ S-300.

وذكر ملنيك في تصريح (نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" وأطلقوا النار على المدينة بصواريخ S-300.

وتابع ملنيك، أن الروس استهدفوا مرة أخرى منطقة بيلجورود بصواريخ إس-300 وخ-22"، ودعا سكان خاركيف على البقاء في الملاجئ حتى يتم إلغاء الإنذار، حيث لا يزال التهديد قائما.

