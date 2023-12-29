باحث: بناء مخيم الهلال الأحمر بـ«خان يونس» استمرار للجهود المصرية لدعم الفلسطينيين

أكد محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أهمية المخيم الذي يُنشئه الهلال الأحمر في مخيم خان يونس، حيث يرتبط بعدة اعتبارات رئيسية أبرزها التخفيف من حالة التأزم الإنساني لأهالي غزة، وموقع المخيم بـ «خان يونس» التي تعتبر أحد المدن الرئيسية بجنوب القطاع وتستقبل السكان النازحين من الشمال أو المهجرين قسريا بدافع القصف أو الحصار وسياسة التجويع.

وأضاف «مطاوع»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ بناء مخيم بمدينة «خان يونس» خطوة تعكس استمرار الجهود الإنسانية لمصر في دعمها لأهالي غزة منذ اندلاع الحرب وحتى هذه اللحظة، مؤكدًا أنَّ هذه الجهود في دعم القطاع حققت نجاحات نسبية وملموسة.

وتابع الباحث بالمركز المصري: «بناء مخيم لاجئين بأيادي مصرية استمرارًا لدعم مصر للقضية بل وقفزة في مسارها الداعم لأهالي غزة، والمخيم يسع ما يقرب من 5 آلاف فلسطيني، وبناءه اختراق جديد تحققه الدبلوماسية المصرية تجاه الملف الفلسطيني وسط التصعيد الراهن».