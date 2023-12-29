أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إنه جرى بناء وتطوير وتعمير 11 ألف و460 مسجدا في كافة محافظات الجمهورية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منها 44 مسجدا في محافظة بورسعيد بمفردها، جاء ذلك خلال لقائه عدد من الأئمة والواعظات بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.

وزير الأوقاف:بناء وتطوير 11 ألف و460 مسجدا بعهد الرئيس السيسي

وقال جمعة، على أن ما جرى في عهد الرئيس السيسي من بناء وتطوير وصيانة وعمارة المساجد مبنى ومعنى هو أمر غير مسبوق في تاريخ مصر، وأختتم كلمته قائلا:"أهنئ أبناء بورسعيد بعيد النصر كونه عيد مجيد وعزيز على المصريين جميعا يتذكرون فيه تضحيات أهالي المدينة الباسلة للدفاع عن وطنهم".

ويؤدي وزير الأوقاف ومحافظ بورسعيد ومفتي الديار المصرية، صلاة الجمعة، بمسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، ضمن احتفالات المحافظة بعيد النصر بالذكرى 67 لانتصار أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر عام 1956.