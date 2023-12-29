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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

المنشد عامر التوني وفرقة المولوية في ضيافة قبة الغوري

المنشد الدكتور عامر
المنشد الدكتور عامر التوني
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يُحيى المنشد الدكتور عامر التوني، حفلا فنيا جديدا بمصاحبة فرقته "المولوية"، في السابعة مساء اليوم الجمعة، بقبة الغوري، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من أشهر أعمال المنشد عامر التوني المختارة من القصائد لكبار شعراء الصوفية الذين أثروا الحياة الصوفية  بدلالات ورموز عميقة تحمل الكثير من معاني الحب والسلام للعالم مثل ابن الفارض، وابن عرب، والسهرورد، والحلاج، وأبو ميدن الغوث، وآخرين منها: "متى ياحبيب القلب"، و"عيني لغير جمالكم لا تنظر"، و"يا مليحا قد تجلى"، و"وبرقت سعاد"، و"نارها في اضلعي".

وفي العام 1994، أسس المنشد الدكتور عامر التوني فرقة المولوية المصرية، والتي شاركت بعروضها في أكثر من 50 دولة منها: الجزائر، وتونس، والمغرب، واليابان، وسنغافورة، وتايلاند، وأندونيسيا، وفيتنام، والصين، وماليزيا وغيرها من الدول.

وقد لاقت الفرقة استحسان الجمهور في جميع بلدان العالم. 

عامر التوني المولوية قبة الغوري ابن الفارض ابن عرب الحلاج أبو ميدن الغوث فرقة المولوية المصرية