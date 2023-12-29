ارتقاء 8 شهداء فى قصف إسرائيلي استهدف شرق رفح

قالت منى عوكل، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن الطائرات الإسرائيلية تشن غارات مكثفة على شرق رفح في قطاع غزة، مضيفة: «ارتقاء 8 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف شرق رفح جنوبي غزة».

وأضافت عوكل خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية: "جيش الاحتلال يبدأ توغله في مناطق البريج والنصيرات بغزة، علاوة على استهداف طائرات إسرائيلية مسيرة عدة مناطق في بيت لاهيا".

وأكدت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية منى عوكل، ارتقاء 5 شهداء إثر قصف للاحتلال استهدف فلسطينيين في بيت حانون، علاوة على وصول 35 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف الاحتلال.