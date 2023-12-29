رئيس "مياه الشرب" بالغربية يكشف استعدادات مواجهة الطقس السيئ

كشف المهندس حمدي شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، استعدادات المحافظة لمواجهة الطقس السيئ، لافتة الى وجود تنسيق كامل بين الشركة والوحدات المحلية، حيث يتم الانتشار في المحافظة فور تلقي البيان من هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف “شطا” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن الشركة حددت الأماكن التي تتجمع فيها المياه حتى يتم تركيز السيارات فيها والتعامل مع الأمطار فور تلقي أي تحذير من هيئة الأرصاد الجوية.

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية أن هناك حوالي 160 معدة جميعها مستعدة تمامًا لأية طوارئ، لافتًا إلى أنه في حالة مواجهة المواطنين أية مشكلة يمكنهم التواصل عبر الخط الساخن 125.