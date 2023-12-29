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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"قمر" رئيساً للجنة العليا و"عابد" مديرًا لبطولة المنطقة الخامسة للطائرة بالقاهرة

صبحي بصحبة قمر وعابد
صبحي بصحبة قمر وعابد
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قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر  تشكيل اللجنة العليًا المنظمة لبطولة تصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية أكرا 2024.

وكلف مجلس إدارة الاتحاد كلا من ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي برئاسة اللجنة العليا للبطولة وتكليف حسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد مديراً للبطولة .

ومن المقرر أن تستضيف مصر التصفيات ” رجال وسيدات” بمشاركة منتخبات كينيا ورواندا و بروندي وأوغندا وإثيوبيا  بالاضافة للمنتخب المصري المستضيف للبطولة المحدد موعدها  في الفترة من 22 إلى 29 يناير 2024 .

وتقام دورة الألعاب الإفريقية 2023 في العاصمة الغانية أكرا ، خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس 2024.

وجدير بالذكر أن منتخب مصر توج هذا العام ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال على حساب المنتخب الجزائري وهي البطولة التي استضافتها مصر، فيما حقق المنتخب المصري للكرة الطائرة للسيدات المركز الثاني بعد خسارته أمام نظيره الكيني في المباراة النهائية لبطولة إفريقيا للسيدات التي أقيمت في الكاميرون.

بطولة افريقيا للكرة الطائرة ياسر قمر تصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة