على ضوء القمر.. شاهد مدخل دير سانت كاترين الجديد

يعد مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم الذي تشهده مدينة سانت كاترين حاليًا أحد أهم المشروعات التي تحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الدولة، ومن أبرز مشروعات وزارة الإسكان؛ حيث يندرج هذا المشروع ضمن مخطط لوجود 3 ملايين موطن بسيناء من خلال تعميرها.

والتقط أحد عشاق ومحبي مدينة سانت كاترين يدعا لقطة فيتوغرافية لمدخل دير سانت كاترين الجديد ليلًا تبرز جمال وروحانية المكان.

ومشروع “التجلي الأعظم فوق أرض السلام” هو عبارة عن مشروع تطويري بَحت، يهدف إلى إحياء المكانة الروحانية والدينية لمدينة سانت كاترين، وقال عنه المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن خريطة التنمية العمرانية وصلت لأول مرة إلى مناطق لم تطأها مخططات التنمية أو المشروعات من قبل، وذلك بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف وزير الإسكان خلال حديثه جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية"، ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، أن مشروع التجلي الأعظم من المقرر أن يفتتح بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي أول 2024، ومن المتوقع زيادة عدد السائحين إلى 1.5 مليون سائح سنويًا بعائد 10 مليارات جنيه، مشيرًا الى أنها المرحلة الأولى التي أمر بها الرئيس السيسي، وهناك مراحل أخرى لهذا المشروع.