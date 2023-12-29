أوكرانيا: روسيا تشن هجوما ضخما باستخدام مسيرات وصواريخ باليستية وصواريخ كروز

قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا تشن هجوما ضخما على أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ باليستية وصواريخ كروز.

وذكر إيهور تيريخوف، رئيس بلدية خاركيف، في تصريحات بثها التلفزيون أنه جرى رصد 22 ضربة روسية في المدينة تسببت في إلحاق أضرار بمستشفى ومبان سكنية ومنشأة صناعية.

فيما أعلن رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو، أن انفجارات دوّت صباح اليوم في كييف، وأطلقت صفارات الإنذار على مستوى البلاد عقب ضربات روسية، استهدفت عدة مدن في أنحاء أوكرانيا.

وقال كليتشكو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "انفجارات في كييف. تفعيل الدفاعات الجوية. الزموا الملاجئ"، وتم تفعيل إنذارات جوية على مستوى البلاد.

وقال مسؤولون إن حطاما متساقطا تسبب في نشوب حريق في مبنى سكني ومخزن في العاصمة الأوكرانية كييف. وأعلنت الإدارة العسكرية في كييف أن الحطام سقط في منطقتين وتسبب في سقوط قتيل و15 جريحا.

وقبلها، تعرضت خاركيف (شمال شرقي أوكرانيا) ولفيف (غرب أوكرانيا) لضربات روسية صباح الجمعة، حسبما أعلن رئيسا بلديتي المدينتين الأوكرانيتين.