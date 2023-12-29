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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ولاية ماين الأمريكية تقر بعدم أهلية ترامب في الانتخابات التمهيدية

ترامب
ترامب
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أعلنت ولاية ماين الأمريكية بعدم أهلية الرئيس السابق، دونالد ترامب، للمشاركة في انتخابات الولاية التمهيدية لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وقالت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة، أن المسؤولة عن الشؤون الخارجية في ولاية ماين، شينا بيلوز في ولاية ماين أزالت ترامب من لائحة الاقتراع لعام 2024، في قرار مفاجئ يستند إلى حظر التمرد الذي ينص عليه التعديل الرابع عشر .. وهذا القرار يجعل ماين الولاية الثانية، التي تستبعد ترامب من الانتخابات، بعد أن أصدرت المحكمة العليا في كولورادو حكمها الذي أزاله من الاقتراع في وقت سابق من ديسمبر، بعد اتهامات بتحريضه على التمرد في يناير 2021، واقتحام مبنى الكابيتول التابع للكونجرس الأمريكي في العاصمة واشنطن.
يشار إلى أن ترامب ينفي ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالسادس من يناير عام 2021، ويقول إن الطعون القانونية لا أساس لها من الصحة. 

ترامب ولاية ماين انتخابات الولاية التمهيدية