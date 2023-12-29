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الجمعة 29 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. مباريات مختلفة في الدوريات العالمية

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الجمعة 29-12-2023  والذي العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء إنتر ميلان وجنوى في الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإيطالي، ومباراة الهلال والفيحاء في الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
فيورنتينا X تورينو – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1
نابولي X مونزا – 7.30 مساء
لاتسيو X فروسينوني – 9.45 مساء
جنوى X إنتر ميلان – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة
الرائد X أبها – 5 مساء - SSC HD 
الفيحاء X الهلال – 5 مساء - SSC HD
الأهلي X الخليج – 8 مساء - SSC HD

مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة
نهضة الزمامرة X مولودية وجدة – 5 مساء
حسنية أغادير X المغرب الفاسي – 7 مساء
أولمبيك أسفي X الوداد – 7 مساء
شباب السوالم الرياضي X الجيش الملكي – 9 مساء

موعد مباراة كأس السوبر الإماراتي والقنوات الناقلة
شباب الأهلي X الشارقة – 5.30 مساء - AD Sports 1 HD

موعد مباراة كأس السوبر التركي
جالاتا سراي X فنربخشة – 7.45 مساء - SSC EXTRA 2 HD
 

البوابة سبورت مباريات اليوم الدورى الإيطالى