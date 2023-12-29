تشاهدون اليوم.. مباريات مختلفة في الدوريات العالمية

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم، الجمعة 29-12-2023 والذي العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء إنتر ميلان وجنوى في الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإيطالي، ومباراة الهلال والفيحاء في الجولة الـ 19 من الدوري السعودي للمحترفين.



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فيورنتينا X تورينو – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

نابولي X مونزا – 7.30 مساء

لاتسيو X فروسينوني – 9.45 مساء

جنوى X إنتر ميلان – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

الرائد X أبها – 5 مساء - SSC HD

الفيحاء X الهلال – 5 مساء - SSC HD

الأهلي X الخليج – 8 مساء - SSC HD



مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة

نهضة الزمامرة X مولودية وجدة – 5 مساء

حسنية أغادير X المغرب الفاسي – 7 مساء

أولمبيك أسفي X الوداد – 7 مساء

شباب السوالم الرياضي X الجيش الملكي – 9 مساء



موعد مباراة كأس السوبر الإماراتي والقنوات الناقلة

شباب الأهلي X الشارقة – 5.30 مساء - AD Sports 1 HD



موعد مباراة كأس السوبر التركي

جالاتا سراي X فنربخشة – 7.45 مساء - SSC EXTRA 2 HD

