أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023

الجمعة 29/ديسمبر/2023 - 09:03 ص

استقر سعر الدولار الامريكي اليوم الجمعة، في البنك الأهلي المصري، عند 30.75 جنيهًا للشراء و30.85 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيهًا.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي (أكبر البنوك الخاصة العاملة في مصر) نحو 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.



كما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا.

وحقق سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الاسلامي حوالي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى البنك العربي الافريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

واستقر سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري، بداية اليوم في بنك قناة السويس عند 30.85 جنيهًا للشراء، و30.95 جنيهًا للبيع.



وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم 30.85 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا.

بينما بلغ الدولار فى البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

أيضا استقر سعر الدولار الأمريكي فى بنك التعمير والإسكان عند نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.