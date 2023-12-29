فلسطين.. 20 شهيدًا وعشرات المفقودين في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات

استشهد وأصيب، صباح اليوم الجمعة، عشرات المواطنين الفلسطينيين، جراء تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، لعدة مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وقالت مصادر طبية لـ"وفا"، إن 20 مواطنًا استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته عدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك عشرات المفقودين مازالوا تحت أنقاض المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.