ولاية مين الأمريكية تقرر استبعاد ترامب من الانتخابات التمهيدية بسبب عدم أهليته

قضت ولاية مين الأمريكية، يوم الخميس، بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في 2024، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت المسؤولة الديمقراطية في ولاية مين شينا بيلوز المكلفة تنظيم الانتخابات في بيان إن ترامب "غير مؤهل لمنصب الرئيس" بموجب التعديل 14 للدستور الذي يستبعد أي شخص شارك في أعمال "تمرد" من تولي أي مسؤولية عامة.

ويأتي هذا القرار بعد أسبوع على قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا في ولاية كولورادو على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونجرس في 2021.

ومن جهتها أعلنت المحكمة العليا في ولاية ميشيجان الأمريكية، الأربعاء الماضي، رفضها استبعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق أن دعاوى قضائية رُفعت في 16 ولاية على الأقل تطالب بمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المشاركة باختيار بالانتخابات التمهيدية الرئاسية.