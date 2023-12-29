القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرة وصاروخا باليستيا أطلقا بالبحر الأحمر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أسقطت مسيرة وصاروخا باليستيا أطلقا من أراض يسيطر عليها الحوثيون.

كما أوضحت القيادة المركزية الأمريكية عن عدم وجود أي أضرار لحقت بالسفن الـ 18 التي كانت في المنطقة جنوب البحر الأحمر.

وأضافت، أن الهجوم الأخير هو المحاولة الـ22 لتهديد الملاحة البحرية منذ 19 أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن إسقاط طائرات مسيرة وصواريخ أطلقتها جماعة الحوثي في جنوب البحر الأحمر.

وذكرت القيادة في بيان على منصة "إكس" أنه تم إسقاط 12 طائرة مسيرة انتحارية وثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن وصاروخين كروز أطلقها الحوثيون على مدى عشر ساعات.