ads
الجمعة 29 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تقتحم مخيم عين السلطان بأريحا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مخيم عين السلطان بأريحا، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ومنذ قليل، اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها بلدة عرابة  جنوب جنين.

واستشهد، أمس الخميس، 16 مواطنًا فلسطينيًا على الأقل، وأصيب العشرات، إثر قصف نفذه الاحتلال إسرائيلي مستهدفا أحد المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل في مخيم الشابورة في رفح جنوبي القطاع، ما أدى لوقوع العشرات بين شهداء وجرحى.

قوات الاحتلال فلسطين اقتحام مخيم عين السلطان مدينة أريحا