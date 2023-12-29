إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تقتحم مخيم عين السلطان بأريحا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مخيم عين السلطان بأريحا، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ومنذ قليل، اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها بلدة عرابة جنوب جنين.

واستشهد، أمس الخميس، 16 مواطنًا فلسطينيًا على الأقل، وأصيب العشرات، إثر قصف نفذه الاحتلال إسرائيلي مستهدفا أحد المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل في مخيم الشابورة في رفح جنوبي القطاع، ما أدى لوقوع العشرات بين شهداء وجرحى.