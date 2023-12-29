ads
الجمعة 29 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي ثان على دمشق خلال هذه الليلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق جراء تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ التي أطلقتها إسرائيل خلال هجومها الثاني هذه الليلة.

وقال مصدر عسكري في بيان: "حوالي الساعة 01:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا عددًا من النقاط في محيط دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية".

وصرح مصدر عسكري سوري في بيان آخر بوقت سابق من اليوم تعليقا على الهجوم الإسرائيلي الأول: "حوالي الساعة 05: 23 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

الدفاعات الجوية السورية هجوم إسرائيلي على دمشق سماع دوي انفجارات