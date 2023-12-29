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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة الأهلي تصل مطار أبوظبي استعدادًا للعودة إلى القاهرة.. صور

بعثة الأهلي تصل مطار
بعثة الأهلي تصل مطار أبوظبي
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار أبو ظبي، منذ قليل؛ استعدادًا للعودة إلى القاهرة، بعد ختام مشاركة الأهلي في منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وتوج الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري بعد الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة ٤/٢، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي.

وتوجهت بعثة الأهلي من ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الي المطار مباشرة استعدادا للعودة إلى القاهرة بعد التتويج بكأس السوبر المصري للأبطال. 

ومن المنتظر أن تصل بعثة الأهلي مطار القاهرة الدولي فجرا اليوم الجمعة حيث يحصل الفريق على راحة بينما ينضم الدوليين لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لبطولة أفريقيا. 

بعثة الأهلي في الإمارات كأس السوبر المصري للأبطال برونزية كأس العالم للأندية