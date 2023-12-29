الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي وليتوانيا لا يلتزمان باتفاقيات عبور البضائع إلى روسيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الاختناقات المرورية المتزايدة عند المعابر على الحدود الروسية الليتوانية، الناجمة عن عرقلة السلطات الليتوانية، تنبع في نهاية المطاف من عدم قدرة ليتوانيا والاتحاد الأوروبي على الامتثال للاتفاقيات القائمة بشأن عبور البضائع.



وقالت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إنه "نتيجة لتشديد الضوابط الجمركية في ليتوانيا، وحصص نقل البضائع بالسكك الحديدية، والقيود المفروضة على حركة الركاب، ظهر ازدحام مروري شديد على الحدود الروسية الليتوانية، ونحن نعتبر الوضع الحالي نتيجة لعدم قدرة فيلنيوس وبروكسل على الالتزام بالاتفاقيات المسجلة في البيانين المشتركين لروسيا الاتحادية والاتحاد الأوروبي في عامي 2002 و2004".



كما أشارت المتحدثة إلى أن موسكو ستواصل سعيها المستمر من أجل وفاء ليتوانيا والاتحاد الأوروبي بالتزاماتهما القانونية والسياسية الدولية الحالية، على النحو المنصوص عليه في هذه الوثائق.