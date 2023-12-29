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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة: إصابة أحد جنود حفظ السلام إثر هجوم مجموعة من الشباب على دورية جنوب لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت بعثة الأمم المتحدة، يوم الخميس، إصابة أحد جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة عندما هاجمت مجموعة من الشباب دورية في جنوب لبنان.


وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في بيان لها نشر على موقع المنظمة إن مركبة تضررت أيضًا خلال الحادث الذي وقع ليلة الأربعاء في قرية الطيبة.


وأضاف أن الهجمات على أفراد "يخدمون قضية السلام ليست فقط مدانة، ولكنها تشكل انتهاكا للقرار 1701 والقانون اللبناني".


وتابعت "إن حرية حركة قوات حفظ السلام أمر حيوي ونحن نعمل على استعادة الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق".


ودعت يونيفيل السلطات اللبنانية إلى التحقيق في الهجوم وتقديم مرتكبيه إلى العدالة.
وفي حادث منفصل وقع صباح يوم الخميس، اعترض السكان لفترة وجيزة قافلة قوات حفظ السلام التي كانت تسير عبر قرية كفار كلا الحدودية، بحسب ما قال متحدث باسم اليونيفيل. وأضاف أن قوات حفظ السلام تمكنت من المضي قدمًا "بعد مناقشة قصيرة مع السكان المحليين".

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