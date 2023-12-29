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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تعتزم مصادرة طائرتي ركاب روسيتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وزارة العدل الأوكرانية بأنها رفعت دعوى قضائية أخرى أمام المحكمة العليا لمكافحة الفساد لمصادرة طائرتي ركاب تابعتين لشركة تأجير روسية لصالح البلاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقالت الوزارة في بيان على "فيسبوك": "رفعت وزارة العدل دعوى أخرى أمام المحكمة العليا لمكافحة الفساد لتطبيق عقوبة على شكل مصادرة أصول لصالح دخل الدولة. وتطلب وزارة العدل تطبيق عقوبة على شركة "إليوشن"".

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبة ستكون مصادرة طائرتي ركاب متوسطتي المدى من طراز An-148-100E.

وأفادت وزارة العدل الأوكرانية في 4 ديسمبر بأن المحكمة العليا لمكافحة الفساد في أوكرانيا صادرت أصول شركة "مجمع إليوشن للطيران الروسي" الموجود في أوكرانيا.

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